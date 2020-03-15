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Шоу-бизнес

Показавшая Заворотнюк дочь встревожила народ странным фото

Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Анна Заворотнюк переполошила фанатов своей матери Анастасии Заворотнюк. Изображение, которое обнародовала наследница актрисы сериала "Моя прекрасная няня", обеспокоило поклонников.
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С недавних пор старшая дочь Анастасии Заворотнюк, которая, предположительно, борется с раком головного мозга, разговорилась после месяцев упорного молчания. Для начала она призналась, что переживает такое, что даже сложно назвать стрессом, потом поведала о путешествии по Италии, а затем подняла еще несколько философских тем.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Интересно, что Анна начала активно общаться с подписчиками. Те буквально завалили ее вопросами о состоянии матери, актрисы Анастасии Заворотнюк, однако отвечала она не всем. Тем не менее, Аня призналась, что артистке лучше, и отметила, что они "борются, молятся, лечатся".

А на днях Заворотнюк опубликовала фотографию мамы, когда рассуждала о красоте. Очевидно, что снимок сделан задолго до болезни. "Что же такое красота для меня? Хочу сказать словами Шекспира "Внешняя красота еще драгоценней, когда прикрывает внутреннюю", – сообщила Анна, отметив, что для нее идеалами женской красоты являются мать и бабушка.

Сейчас же Анна Заворотнюк порядком встревожила подписчиков своей официальной странички в социальной сети "Инстаграм". Она ни с того ни с сего опубликовала фото подсвечника с тремя зажженными в нем свечами. При этом молодая женщина никак не прокомментировала свою публикацию.

Поклонники немедленно стали гадать, что может означать эта картинка. Одни взволновались, предполагая самое страшное. Другие выдвинули мнение, что таким образом Анна Заворотнюк просит помолиться за ее мать. Отметим, что не раз семья звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" подчеркивала, что им ничего не нужно от общественности, кроме молитв. Вероятно, это тот самый случай.

Автор: 15 марта 2020, 10:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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