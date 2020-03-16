Муж живет с онкобольной Заворотнюк в больнице

Появились новые данные о борющейся с раком Анастасии Заворотнюк. Сообщается, что от артистки не отходят близкие, а муж, фигурист Петр Чернышев, и вовсе поселился с ней в клинике.

По последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одном из реабилитационных центров в столичном регионе. Говорят, у нее парализована правая часть тела из-за опухоли. Неотступно рядом с артисткой находятся ее близкие – муж Петр Чернышев, старшие дети Анна и Майкл и мать Валентина Борисовна.

Более того, говорят, прославленный фигурист проводит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня" все свободное время. Он практически не уезжает из клиники, в которой проходит лечение Анастасия Заворотнюк, утверждает телеграм-канал Mash. Петр Чернышев отлучается лишь из-за работы или за продуктами и специальной крупой для иммунитета.

Также регулярно приезжает к артистке мать Валентина Борисовна. Она проводит с ней дни напролет, уезжая лишь вечером. Как часто с актрисой бывает старшая дочь Анна, точно не известно. Интересно, что в последнее время наследница стала чаще появляться в Сети и даже начала делать свежие публикации почти каждый день.

Причем до сих пор не понятно, с чем связана внезапная активность в "Инстаграм". Если раньше Анна молчала месяцами (летом прошлого года стало известно о том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, и тогда ее близкие ушли в глухую оборону, ничего не комментируя), то теперь молодая женщина регулярно делится с подписчиками своими размышлениями и наблюдениями. При этом о матери Анна не распространяется.

Более того, Анна Заворотнюк даже начала отвечать на некоторые вопросы своих многочисленных подписчиков. Так, она отметила, что ее матери стало лучше, они продолжают "бороться, молиться, лечиться", однако подробнее говорить на эту тему не стала.