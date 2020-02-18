Бьющаяся головой Волочкова вытеснила с шоу Борисову

Дана Борисова стала очередным звездным гостем "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой на "Русском радио". Гламурная блондинка в откровенном интервью рассказала о напряженных отношениях с Анастасией Волочковой.

Уже много лет Дана Борисова не общается с Анастасией Волочковой. Виной тому убежденность ведущей в том, что у артистки серьезные проблемы с алкоголем. "Она меня терпеть не может. Я считаю, что у Насти алкогольная зависимость. Ее надо срочно спасать и помогать", – пояснила Дана.

Борисова не скрывает, что у нее были аналогичные трудности несколько лет назад. По словам ведущей, она успешно прошла реабилитацию в Таиланде, и теперь готова помочь Волочковой. Балерина отрицает, что у нее проблемы со спиртным, но Борисова настаивает на своем: "Вы видели, как она на шоу ходит? Она пьяная там все время!"

Дана вспомнила, как однажды на съемках встретилась с Анастасией. Они не общались – просто оказались на одном шоу. Борисова рассказала, что в какой-то момент организаторы попросили ее уйти. Ведущая поинтересовалась причиной. "Мне ответили: "Просто встаньте и уйдите. Там Анастасия Волочкова бьется головой в соседней гримерке..." Волочкова сказала организаторам: "Или я, или она!" Я встала и ушла, потому что умнее", – сообщила Борисова.

Блондинка призналась, что у нее непростые отношения и с ведущей Еленой Хангой. Когда-то они вместе вели программу "Принцип домино". Борисова убеждена, что это было откровенное соперничество. Она отметила, что случались и конфликты.

Дана Борисова добавила, что подробно рассказала в своей книге, которая скоро выйдет в тираж, о своих отношениях с публичными персонами, а также малоизвестные факты о знаменитостях. "Издатели сказали мне говорить всю правду. Они даже готовы защищать мои интересы в суде, если кто-то решит поспорить, что я вру", – заключила телеведущая.