"Спасибо за грязь": Борисова набросилась на сбежавшую к отцу 12-летнюю дочь

Дана Борисова, похоже, была серьезно опечалена таким поведением родного человека. Чтобы "утереть нос" злопыхателям, телезвезда якобы сдала дорогие медицинские анализы, результаты которых она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте. В документе указано, что следов наркотических веществ у нее обнаружено не было.
"Спасибо тебе, любимая Полина за всю грязь, которую получаю от тебя взамен на понимание и любовь", – написала Борисова.
Тем не менее, многие пользователи склонны верить не бумажке, а словам 12-летней Полины. В одной из своих публикаций она рассказала, что у матери начались "старые новые проблемы" и опубликовала видео с разбросанными по полу таблетками. Девочка сообщила, что из-за этого к ним в дом были вызваны полиция и скорая.
Она добавила, что Дана Борисова должна была отправиться в реабилитационный центр на сиамском острове Самуи. Звезда подтвердила, что действительно улетела за границу, но заверила, что находится не на лечении, а на отдыхе. Однако поклонники ей не поверили.
"Все это уже похоже на психиатрическую клинику", "Ну неужели. хватит оправдываться", "Дети не врут", – пишут пользователи.
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