"Бесовщина": богохульника Киркорова затравили за клип с монашками

В честь Дня всех влюбленных Филипп Киркоров выпустил клип на песню "Романы". Действие в ролике происходит в не совсем обычном месте, да и поп-король примерил на себя довольно провокационный образ. Народ дерзости не оценил.

В своем инстаграм-аккаунте артист выложил несколько кадров со съемок видео. На них Екатерина Варнава предстала в довольно пикантных позах в образе девы Марии. "Моя муза и похитительница покоя, запретная страсть и искушение", – подписал пост Филипп Киркоров.

"Все, конечно, очень красиво и дерзко, но богохульно. Это прям совсем уже кривляться с символикой креста и бегать среди того же в полумонашеском обличии и без штанов. Что святого осталось в Вас? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пишет разгневанная женщина в комментариях к снимкам.

В целом большинство придерживается мнения, что артист перегнул палку в погоне за славой. "Позор. Филипп, это Вам не идет", "Пошлятина...", "Бесовщина", "Зачем кощунствовать так? Какая она Святая?" – комментируют оскорбленные.

Особенно досталось от недовольных Екатерине Варнаве, которая исполнила в клипе главную женскую роль. Она стала тем самым "запретным плодом" для Филиппа Киркорова в папском обличье. "Из Варнавы отличная баба-яга получится через пару-тройку лет. Будет чем заработать на жизнь, выступая на детскосадовских утренниках под Новый год", – прошелся по героине видео один из фолловеров. К травле артистки присоединились и другие возмущенные подписчики поп-короля: "Так осквернить Св. Варвару, ужас", "Варнава мерзкая особа", "Филипп, Вас безумно люблю и уважаю, но Варнава....это п***ц", "Варнава раскаряка", "Отвратительно. Варнава похожа на фрика. Не глумитесь над святостью. Чистота женская-это не извращение".

Несмотря на множество негативных отзывов, клип Филиппа Киркорова набрал более 2,5 миллионов просмотров за неделю. Кстати, два года назад Сергей Шнуров уже эксплуатировал библейскую тему в своей песне i_$uss.