Вот это поворот: Филипп Киркоров стал священником

Артист анонсировал выход своего нового творения в День всех влюбленных. Судя по тизерам, общественность ожидает нечто провокационное – впрочем, что абсолютно в стиле Филиппа Бедросовича. Перед поклонниками певец будет в образе главы католической церкви, который тайно мечтает о прихожанке. Роль соблазнительницы исполнит Екатерина Варнава. Как заявил артист, на сюжет его вдохновила кутюрная коллекция Dolce & Gabbana "Боги на Земле", поэтому в видео будет множество отсылок к античности.
Кстати, пользователи Сети уже высказали недоумение по поводу темы, которую артист затронул в клипе. Некоторые считают, что это перебор и откровенное богохульство. Кстати, помимо искусительницы священника Варнавы, в записи периодически появляются монашки весьма фривольного вида.
За видео Филипп Киркоров сменит три роскошных наряда. На каждом присутствует вышивка ручной работы золотыми нитками, драгоценности, а на некоторых есть даже бриллианты! Естественно, что такие образы обошлись королю российской эстрады в кругленькую сумму. Артист купил все наряды для клипа на Сицилии, выложив за одежду около 35 миллионов рублей.
Стоит отметить, что за последний год артист похудел на 30 килограммов и в новом видео предстанет в отличной форме. Что ж, может быть, Филиппу Киркорову и удастся затмить славу красавчика Джуда Лоу, исполнившего главу католиков в популярном сериале "Молодой папа".
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