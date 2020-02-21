Киркоров решился раскрыть самую охраняемую тайну

Филипп Киркоров сообщил о старте нового проекта на отечественном телевидении. С 1 марта на телеканале НТВ стартует шоу "Маска", где народный артист России станет одним из членов жюри. Этой новостью он поделился в своем инстаграм-аккаунте.
"На мои плечи легла невероятная миссия – разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения – кто поет под маской?" – написал Киркоров.
"Маска" – это адаптация популярного во всем мире формата The Masked Singer, который впервые стартовал в Южной Корее. Рейтинги шоу были очень высокие, поэтому позже его адаптировали 23 страны, включая Францию, Великобританию, Германию, США, Португалию и Австралию.
Синопсис передачи: на сцену будут выходить 12 популярных артистов, одетых в костюмы, лицо будет скрывать маска. В случае, если звездного участника узнают, он покидает проект. Членам жюри же нужно будет оценивать только вокальные данные выступающего.
Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн отмечает, что новое шоу включает в себя узнаваемые во всем мире форматы American Idol, The Voice, The X-Factor, которые ранее также были адаптированы на российском телевидении.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Межрасовые отношения
Россия уже не СССР ,и не она причастна к созданию советской власти ,а кто?
Что сделает Эрнест с Собчак за провал шоу на первом?Уволит? Заберёт гонорар в три миллиона или отправит по суд?
Ну как вам ПЕРЕСТРОЙКА ????
В СССР всё было нормально!