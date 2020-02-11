"Перебор": спутавшийся с развратными монашками Филипп Киркоров возмутил верующих

Фолловеры начали бурную дискуссию под публикацией исполнителя в "Инстаграм". На фото Филипп Киркоров позирует с шестью монашками. Девушки при этом выглядят в кадре довольно томно и фривольно – с макияжем.
По словам короля российской эстрады, до премьеры клипа осталось всего три дня. Поклонники с нетерпением ждут премьеры. Но многим показалось, что песня и ролик на нее будут развратными – под стать картинке.
"С монашками перебор, зачем вообще с шоу-бизнесом лезть в религиозные темы?", "Такое ощущение, что Филипп погряз в какой-то секте", "Отстой", "Картинка не нравится", – возмутились подписчики Филиппа Киркорова. При этом один из пользователей соцсети написал, что в этот раз певец превзошел самого себя. "Сумасшедший", – заявил фолловер.
К слову, истинные почитатели Филиппа Киркорова не сомневаются, что ему удалось создать очередной шедевр. Между тем, среди поклонников звезды много молодежи. Как писали "Дни.ру", он один из немногих певцов старой гвардии, кто смог пробудить интерес юных слушателей к своему творчеству.
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