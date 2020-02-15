"Мне хватает смелости": устроивший провокацию Киркоров сделал дерзкое заявление

14 февраля Филипп Киркоров анонсировал выход новой песни "Романы". Композицию артист сопроводил эпатажным клипом, в котором сам предстал обуреваемым страстями священником.
Часть аудитории посчитала, что Киркоров намеренно устроил провокацию. Люди писали, что певец своими действиями способен навлечь на себя гнев религиозных представителей общества.
Стоит отметить, что позже видео было внезапно удалено с "Ютуб". Представители сервиса пояснили, что ролик не может быть размещен, поскольку содержит в себе шокирующий контент, а также нарушает правила, препятствующие размещению "взрослого контента".
Сам Киркоров эмоционально отреагировал на случившееся. Артист заявил, что во всем виновны его завистники. Киркоров посоветовал злопыхателям "пойти изучать тренды". "Да, мне хватает смелости создавать такие шедевры. Я буду защищать клип, сколько бы раз его ни блокировали. Потому что там нет ничего оскорбительного", – цитирует знаменитость "Вокруг ТВ".
Новость дополняется.
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