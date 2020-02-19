Галкин нашел замену сдавшему позиции Моисееву

В своей программе муж Аллы Пугачевой сводит лицом к лицу двух исполнителей разных эпох, чтобы они оценивали современную музыку. Задача – поставить треку балл от одного до десяти.
Очередным треком в "Музыкалити" стала композиция Егора Крида. Лидер группы "Машина времени" почти тут же поморщился и попросил остановить музыку.
"Когда я слышу, что песня начинается со слов "голубые глаза", меня блевать тянет сразу", – констатировал Андрей Макаревич. Максим Галкин спросил, что не так в композиции. Тот парировал, что про них уже слишком много спето.
"А представляешь, как бы Боря Моисеев в этой песне развернулся?" – перебил его муж Аллы Пугачевой. "Голубые глаза, голубые!" – передразнили хит участники шоу хором.
Как заявил лидер группы "Машина времени", композиция про глаза девушки – своего рода штамп. Ведущий обнадежил певца, что в музыке они "уже начинают заканчиваться". "Черные глаза есть, за твои зеленые глаза есть, серые глаза есть, глаза чайного цвета есть у Сташевского", – отметил Максим Галкин. Композиция Егора Крида "Голубые глаза" оказалась на последнем месте рейтинга.
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