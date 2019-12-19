"Сильно не ***": Басков жестко приструнил молодого музыканта

Народный артист России раскритиковал молодежную музыку в целом и Моргенштерна в частности за непонимание смысла бытия. Николай Басков авторитетно заявил, что цель жизни – "любовь ко всему".
Поучения от старшего коллеги молодому певцу не понравились, и он пригрозил звезде. "Жди дисс завтра", – предупредил Моргенштерн. Басков не растерялся и отметил, что все межпозвоночные диски у него на месте. "Пока", – огрызнулся блогер.
После такой дерзости Николай Басков решить сделать ход конем и напомнить о своих регалиях. Сделал он это в грубой форме. "Ты не забывай, я народный артист Чечни, так что сильно не ***", – обратился к сопернику певец.
Как писали "Дни.ру", Максим Галкин и Николай Басков в новом выпуске шоу не единожды шутили на тему возраста. Вокалист назвал народного артиста Льва Лещенко "динозавром", а комик добавил, что легенда отечественной сцены – это "уважаемый динозавр". Напомним, что 12 декабря в эфире "Музыкалити" Лещенко позволил себе матерное выражение, говоря об отношении девушек к ненормативной лексике в песнях.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Ненависть к родителям.
Зачем бедные плодятся?
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.