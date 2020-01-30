"Будешь еще?": Максим Галкин накормил молодую мать за спиной у Пугачевой

Артист показал трогательные кадры в своем "Инстаграм". На них Максим Галкин покормил с рук кенгуру.
"Как у тебя дела? Ты наелся? Будешь еще? Понятно", – стал общаться с животным телеведущий. Потом он накормил и самку кенгуру, которая в сумке носила детеныша. "Молодая мать", – обратился к ней Максим Галкин.
Шоумену в своей поездке довелось повстречать и тасманского дьявола. Хищное животное тоже проголодалось, но было не столь дружелюбным, как кенгуру. Поклонники отметили, что вдали от жены, Аллы Пугачевой Максим Галкин заговорил с животными.
Пользователей соцсети умилили трогательные кадры. "Какие милахи", "Максим, какие они красавчики, так и хочется погладить!", "Как это мило", "О, какие клевые!!! Супер! Тоже хочу их увидеть вот так", — прокомментировали пост подписчики Максима Галкина.
Напомним, после новогодних каникул юморист покинул замок в деревне Грязь. Он отправился на гастроли, а Примадонна осталась дома с детьми — Лизой и Гарри. Максим Галкин успевает не только давать концерты, но и осматривать местные достопримечательности, делясь впечатлениями в соцсети.
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