Стало известно о долгах Максима Галкина после его побега с семьей из России

В 2011 году юморист превысил скорость дважды. Один раз – на 40 километров в час, второй – на 60 километров. Но извещения о штрафах за нарушение ПДД Максим Галкин проигнорировал.
За эти провинности артист должен 1300 рублей. Еще один раз он слихачил в ноябре 2019 года. Ему начислили штраф в размере 500 рублей. Таким образом, за Максимом Галкиным числится долг на сумму 1800 рублей, сообщает телеграм-канал "НеМалахов".
Деньги для Максима Галкина это смешные. Однако и из-за них шоуменом могут заняться судебные приставы и довести дело до суда, если он не погасит долг.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно о том, что Максим Галкин улетел вместе с детьми Лизой и Гарри из России. Предположительно, что отпуск звезда проводит в одной из европейских стран. Примечательно, что на ролике, размещенном артистом в "Инстаграм", вместе с ним и наследниками нет матери семейства – Примадонны.
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