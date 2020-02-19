"Я испугалась": усохшая Ляйсан Утяшева шокировала тощими ногами

Телеведущая разместила в своем инстаграм-аккаунте короткий ролик с репетиции. В нем гимнастка с короткими рыжими волосами находится на сцене с одной из участниц второго сезона шоу "Танцы" Анастасией Вядро.
Ляйсан Утяшева позирует в длинном бархатном платье с открытой спиной. Ее волосы уложены назад с помощью геля. Россияне с трудом узнали звезду – настолько она похудела. "Я испугалась", - призналась одна из поклонниц.
Особое внимание привлекли ноги знаменитости. Фолловеры призвали Ляйсан Утяшеву больше не худеть.
В подписи к ролику телеведущая заинтриговала пользователей соцсети. Она отметила, что ее жизнь похожа на бурлящую реку новых идей и мыслей, и сейчас наступил "любимый этап".
Как писали "Дни.ру", Ляйсан Утяшева провела несколько недель в США. Она отправилась на гастроли вместе с мужем, комиком Павлом Волей, и детьми – Софией и Робертом.
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