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Фев. 18, 2017
просмотры: 123

Утяшева в прозрачном платье оценила самых стильных мужчин

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Журнал GQ в пятый раз собрал гостей на традиционный коктейль по случаю оглашения ежегодного списка 100 самых стильных мужчин России и мира. В этот раз самые элегантные джентльмены и их спутницы собрались в особняке Дома Пашкова. Серди лауреатов премии – рэпер Тимати, его заклятый друг Филипп Киркоров, бывший сожитель Виктории Лопыревой и футболист Федор Смолов и многие другие.

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева произвела фурор на вечеринке, появившись на красной дорожке в прозрачном платье. Помимо нее на мероприятии блистали кутюрье Вячеслав Зайцев, солист группы "Звери" Роман Билык, дизайнер Игорь Чапурин, беременная светская львица Ида Кехман (прославилась как Ида Лоло), Илья Бачурин, Марианна Максимовская, Елена Летучая, Марина Ким и другие.

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