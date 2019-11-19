Утяшева раскрыла правду о выходе из депрессии

Знаменитость рассказала, что около десяти лет проработала на телеканале НТВ, читая в эфире утренние новости. Далее у нее последовала длительная пауза в профессиональном плане. К тому же в этот период умерла ее мама – Зульфия. Из-за всего этого у Ляйсан Утяшева впала в депрессию.
По словам гимнастки, справиться с этим состоянием ей помог супруг, резидент Comedy Club Павел Воля. В первое время спортсменка не знала, как "улыбаться", появляться на ТВ и жить так, как будто ничего не произошло. По словам звезды, ей было трудно взять себя в руки. "Меня спасли любовь и мои дети", – цитирует Ляйсан Утяшеву InStyle.
На телевидение гимнастка вернулась уже в качестве ведущей шоу "Танцы". Возлюбленная шоумена призналась, что очень избирательно дает интервью и придирчиво относится к выбору мероприятий. "По большому счету эмоционально и финансово я могу уже, наверное, позволить себе не работать", – отметила Ляйсан Утяшева.
Однако представить себя домоседкой, проводящей жизнь в праздности, спортсменка не может. Работа для Ляйсан Утяшевой – своего рода топливо, позволяющее вырабатывать необходимую для существования энергию.
Напомним, ранее Ляйсан Утяшева попала в скандал. Причиной стало ее выступление в Ростове-на-Дону. Организаторы шоу отказали беременной поклоннице гимнастки, попросившую пересадить ее с неудобных для просмотра мест.
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