Народ в шоке: что с лицом Ляйсан Утяшевой

Ляйсан Утяшева считается одной из самых привлекательных женщин в отечественном шоу-бизнесе. У себя на страничке в "Инстаграм", под камерами шоу "Танцы", которое она ведет на протяжении нескольких сезонов – везде бывшая гимнастка демонстрирует тоненькую фигуру, потрясающую растяжку и безупречный цвет лица.
Однако сейчас в Сети растиражировали фото, на котором Ляйсан Утяшева выглядит неоднозначно. Судя по комментариям, поклонники красавицы буквально в шоке от увиденного. Снятое крупным планом лицо бывшей гимнастки фанаты сочли постаревшим и странно опухшим. Возникли даже слухи, будто Ляйсан Утяшева что-то сделала со своим лицом.
Ранее в интервью бывшая спортсменка опровергла эти домыслы. "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!" – сообщила Ляйсан Утяшева.
Вот только специалист в области лазерной хирургии, челюстно-лицевого хирург, пластический хирург клиники "Коррект" Наталия Жукова считает, что без специальных процедур не обошлось. Она провела сравнительный анализ фотографий Ляйсан Утяшевой разных лет.
"Четкий овал лица, ухоженная, идеально гладкая кожа, отсутствие морщин даже при активной мимике достигаются с помощью инъекций ботокса, филлеров и регулярного посещения косметолога. Возможно, было увеличение губ – они стали более пухлыми и чувственными, но сохранили при этом свою исходную форму. В целом лицо приобрело более утонченный, так называемый "скульптурированный" вид. Но здесь нельзя исключить и возможности современного профессионального визажа", – рассказал ранее эксперт.
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