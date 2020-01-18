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"Верните волосы!": резко изменившуюся Утяшеву сравнили со Зверевым

Ляйсан Утяшева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Знаменитая спортсменка и супруга Павла Воли изменила внешность. Поклонники сравнили Ляйсан Утяшеву с эпатажным шоуменом Сергеем Зверевым.
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Ляйсан Утяшева любит экспериментировать: она была и рыжей, и брюнеткой, и блондинкой. Прославленная гимнастка часто меняет длину волос. В этот раз она появилась на публике со светлым каре. 

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 Ляйсан Альбертовна Утяшева

Ляйсан Альбертовна Утяшева Спортсменка

Как сообщает Пятый канал, Ляйсан предстала перед поклонниками в дерзком образе. В кадре медиаперсона позирует вместе с мужем. Она надела крупные солнцезащитные очки, накрасила губы ярко-красной помадой и сделала косой пробор.

Павел Воля от супруги не отставал. Юморист дополнил свой образ стильными окулярами в тонкой черной оправе.

"И снова новая прическа – каре. Надолго ли? Мне кажется, я оборотень", – иронично подписала публикацию теледива.

Поклонники неоднозначно отреагировали на изменения во внешности Утяшевой. Одни сравнили знаменитость с героиней голливудского кинематографа, а у других образ Ляйсан вызвал недовольство.

"Шикарна!", "Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь!", "Верните волосы!", "Полностью согласна, какая-то несуразная прическа!", "На Зверева похожа!" – высказались пользователи Сети.

Автор: 18 января 2020, 00:34
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