"Верните волосы!": резко изменившуюся Утяшеву сравнили со Зверевым

Ляйсан Утяшева любит экспериментировать: она была и рыжей, и брюнеткой, и блондинкой. Прославленная гимнастка часто меняет длину волос. В этот раз она появилась на публике со светлым каре.
Как сообщает Пятый канал, Ляйсан предстала перед поклонниками в дерзком образе. В кадре медиаперсона позирует вместе с мужем. Она надела крупные солнцезащитные очки, накрасила губы ярко-красной помадой и сделала косой пробор.
Павел Воля от супруги не отставал. Юморист дополнил свой образ стильными окулярами в тонкой черной оправе.
"И снова новая прическа – каре. Надолго ли? Мне кажется, я оборотень", – иронично подписала публикацию теледива.
Поклонники неоднозначно отреагировали на изменения во внешности Утяшевой. Одни сравнили знаменитость с героиней голливудского кинематографа, а у других образ Ляйсан вызвал недовольство.
"Шикарна!", "Вы божественны в любом амплуа, восхищаюсь!", "Верните волосы!", "Полностью согласна, какая-то несуразная прическа!", "На Зверева похожа!" – высказались пользователи Сети.
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