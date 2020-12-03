Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?

По мнению Никиты Борисовича, он – прекрасная кандидатура на эту должность и украсил бы шоу, так как умеет и "мягко говорить" и "шайбу давать". Он заявил, что понимает редакторов, которые не спешат отдавать место ему: все дело в его нестандартности, из-за которой он "будет тянуть все на себя", а также в их конфликте с Лерой Кудрявцевой. Артист считает, что на программе "Секрет на миллион" его обманули и не дали ответить на вопросы.

Никита Джигурда утверждает, что вместе с редакторами программы ходил сдавать анализы в наркологическую клинику, и те были уверены, что врачи найдут следы запрещенных веществ. Однако их не оказалось, а потому отрывок пришлось вырезать из программы. Он считает, что тогда из программы вырезали абсолютно все хорошее, что касалось его.

Актер сообщил, что продюсеры обещали ему приятную программу, именно поэтому он согласился участвовать совершенно бесплатно, а в итоге с ним поступили непорядочно. Джигурда рассказал, что был так расстроен, что напал на Леру Кудрявцеву: "Тебе не стыдно за всю ложь и желтушность?" – спросил он ведущую.

Также Никита Джигурда сказал, что если вдруг заменить Александра Колтового у него не выйдет, то он готов предложить новый проект Константину Эрнсту. "Стану ведущим, когда Эрнст созреет до эзотерического проекта. Никто, кроме Джигурды, не сможет об этом рассказать легко и с юмором", – заявил артист.



