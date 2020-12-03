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Шоу-бизнес
Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?

Джигурда накинулся на хрупкую Кудрявцеву: Тебе не стыдно?

Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
После катастрофы, случившейся с Александром Колтовым, все обсуждают, кто же заменит партнера Леры Кудрявцевой в телепрограммах "ДНК" и "Звезды сошлись". Версий, как и всегда, очень много: то Дмитрий Губерниев в социальных сетях написал, что его позвали на кастинг, то Прохор Шаляпин отказался, потому что "Поле чудес" лучше, то Вячеслав Макаров. Вопрос до сих пор остается открытым, однако новые подробности всплывают постоянно. На этот раз в игру вступил Никита Джигурда.
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По мнению Никиты Борисовича, он – прекрасная кандидатура на эту должность и украсил бы шоу, так как умеет и "мягко говорить" и "шайбу давать". Он заявил, что понимает редакторов, которые не спешат отдавать место ему: все дело в его нестандартности, из-за которой он "будет тянуть все на себя", а также в их конфликте с Лерой Кудрявцевой. Артист считает, что на программе "Секрет на миллион" его обманули и не дали ответить на вопросы.

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Никита Джигурда утверждает, что вместе с редакторами программы ходил сдавать анализы в наркологическую клинику, и те были уверены, что врачи найдут следы запрещенных веществ. Однако их не оказалось, а потому отрывок пришлось вырезать из программы. Он считает, что тогда из программы вырезали абсолютно все хорошее, что касалось его.

Актер сообщил, что продюсеры обещали ему приятную программу, именно поэтому он согласился участвовать совершенно бесплатно, а в итоге с ним поступили непорядочно. Джигурда рассказал, что был так расстроен, что напал на Леру Кудрявцеву: "Тебе не стыдно за всю ложь и желтушность?" – спросил он ведущую.

Также Никита Джигурда сказал, что если вдруг заменить Александра Колтового у него не выйдет, то он готов предложить новый проект Константину Эрнсту. "Стану ведущим, когда Эрнст созреет до эзотерического проекта. Никто, кроме Джигурды, не сможет об этом рассказать легко и с юмором", – заявил артист.


Автор: 3 декабря 2020, 08:56 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Передача с перекроенной физиономией Кудрявцевой настолько же отвратительна,насколько и она сама.Почему-то думаю,что из Джигурды неплохой ведущий получится.По жизни он другой,чем себя показывает.
Гость
Ответить
Колтовой вел передачу ДНК всегда один. Никакой Кудрявцевоц там не было.
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