"Рука не слушается": Кудрявцева обеспокоена состоянием сраженной инсультом матери

Инсульт матери стал для Леры Кудрявцевой настоящим потрясением. Телеведущая надеется, что в скором времени родительница пойдет на поправку.

78-летняя мама Леры Кудрявцевой была госпитализирована с инсультом несколько месяцев назад, во время отдыха в Крыму. Телеведущая хотела перевести родительницу в Москву, но врачи были против транспортировки пожилой женщины.

Доставить Александру Ивановну в столицу стало возможно только после того, как она пошла на поправку. Кудрявцева-старшая проводит время в одном из реабилитационных центров. Телеведущая контролирует восстановительный процесс. О состоянии больной матери она рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта накануне.

По словам знаменитости, родительница уже самостоятельно передвигается и хорошо общается. "Правда, пока рука не слушается", – отметила ведущая программы "Секрет на миллион". Кудрявцева сообщила, что с Александрой Ивановной работают настоящие профессионалы.

Поклонники пожелали матери телеведущей скорейшего выздоровления. Некоторые решили сделать Лере замечание, обратив внимание на количество орфографических ошибок, которые она допустила в публикации. "Лера, не пишите сами посты, пожалуйста! Столько ошибок! Для ведущей федерального канала это дно!", – высказалась одна из подписчиц.