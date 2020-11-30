Шаляпин готов отобрать у Якубовича "Поле чудес"

Несколько недель назад трагически погиб соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой. В настоящее время на его место подыскивают нового человека. По слухам, думают о кандидатуре Прохора Шаляпина.

Также продюсеры присматриваются к Дмитрию Губерниеву и Вячеславу Макарову. Правда, как оказалось, певец ничего не знает о том, что может стать ведущим на телеканале НТВ. Как оказалось, с детства у Прохора Шаляпина есть мечта вести другую популярную передачу.

"Хочу быть ведущим "Поле чудес". Мечтаю, обожаю. Можно и рядом с Якубовичем вести", – отметил артист. По его словам, встать за барабан он готов еще и потому, что уж больно аудитория у передачи лояльная, передает Пятый канал. Так как Прохор Шаляпин исполняет народные песни, бабушкам и дедушкам, которые смотрят шоу, это может прийтись по душе.

Артист даже представил, как бы вел "Поле чудес". По его словам, он бы предлагал участникам крутить барабан, а пока тот крутился бы, исполнял что-нибудь из своего репертуара.

Напомним, Александр Колтовой разбился на легкомоторном самолете недалеко от Москвы. Телеведущий не справился с управлением, а затем неудачно приземлился в поле. Судя по результатам экспертизы, причиной крушения стала техническая неисправность.

Вместе с телеведущим погибла девушка. Она оказалась супругой влиятельного человека. До сих пор так и не известно, что связывало женатого Александра Колтового с сотрудницей банка.