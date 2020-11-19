Партнеру Кудрявцевой нашли замену сразу после смерти

Уже много дней все обсуждают: что же теперь будет с программой "Звезды сошлись". Останется ли Лера Кудрявцева одна в центре всех этих событий, или же ей все-таки найдут нового партнера. Вчера мы, кажется, получили ответ.

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