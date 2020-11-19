Партнеру Кудрявцевой нашли замену сразу после смерти

Версий было несколько, но этого никто не ожидал. Вчера днем Дмитрий Губерниев рассказал, что может стать новым ведущим программы "Звезды сошлись". Он пояснил, что ему позвонили с "НТВ" и пригласили на кастинг. Журналист попросил совет у поклонников: соглашаться ему или нет.
Сообщается, что предложение комментатор пока не принял, о своем решении и мыслях также пока не сообщал. Отметим, что руководство телеканала пока не прокомментировало слухи. Последняя программа вышла в воскресенье, но была отснята еще при жизни Александра Колтового.
Напомним, телеведущий Александр Колтовой трагически погиб 7 ноября 2020 года. Он был страстным любителем воздушных суден и в тот день в очередной раз вылетел из "Мячково". В воздухе у самолета начал отказывать двигатель, а затем загорелся. Александр подал аварийный сигнал, но экипаж сгорел.
По данным специалистов, позднее исследовавших самолет, скорее всего, он изначально был технически неисправен. Многие утверждают, что виной произошедшего также стала и ошибка пилота, но близкие Колтового не согласны: он был виртуозен, не мог ошибиться.
Рядом с телом ведущего нашли женщину. Это была Наталья Климова, работающая в одном из столичных банков. Об их отношениях ничего неизвестно. 14 ноября состоялось прощание с Александром Колтовым.
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