Добровинский нанес травму защищающему Ефремова Джигурде: Напишу заявление в полицию

На понедельник, 23 ноября, было назначено судебное заседание, на котором планировали рассмотреть иск потерпевших к Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда. Но актер еще до слушания перевел необходимую сумму родственникам погибшего в аварии, поэтому они иск отозвали.
Прибывший в Хамовнический суд Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших в деле Ефремова, столкнулся с Никитой Джигурдой, яростно выступающим за невиновность опального артиста. Эпатажный актер в очередной раз гневно высказался в адрес юриста: "Добросвинский – лжец, лжец и мошенник!".
Адвокат родственников Сергея Захарова не стал терпеть обвинения, поэтому схватил Джигурду за палец и сильно сжал свою руку. Отпустив актера, Добровинский быстро залез в автомобиль и умчался. "Пальцы выламывает! Дурачок!", – выкрикнул Никита после.
Как оказалось, после стычки с юристом Джигурда обратился в больницу. Врачи диагностировали у актера ушиб фаланги второго пальца правой руки. Специалисты сами сообщили о травме в правоохранительные органы. Позже полицейские связались с Никитой, чтобы он дал показания.
В беседе с журналистами Джигурда пообещал: "Сам напишу заявление на Добровинского". Говоря о наказании для адвоката, актер упомянул 115 статью Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью ". Юриста могут оштрафовать на 40 тысяч рублей, привлечь к обязательным работам на 480 часов или арестовать на четыре месяца.
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