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Июль 25, 2019
просмотры: 123

Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

567

В одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ фильма "Робот 2.0". После рекомендации к просмотру от популярного блогера BadComedian оценить болливудскую картину пришли звездные гости, блогеры и известные кинокритики, среди которых были Прохор Шаляпин, Надежда Ангарская, Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Руки-базуки, Никита Джигурда, которого сопровождала привлекательная  молодая женщина в прозрачном платье, и многие другие.

Фото: Дмитрий Дорошок и Владислав Ресла.
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