Джигурда вывел в свет молодую подругу в прозрачном платье

В одном из столичных кинотеатров состоялся премьерный показ фильма "Робот 2.0". После рекомендации к просмотру от популярного блогера BadComedian оценить болливудскую картину пришли звездные гости, блогеры и известные кинокритики, среди которых были Прохор Шаляпин, Надежда Ангарская, Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Руки-базуки, Никита Джигурда, которого сопровождала привлекательная молодая женщина в прозрачном платье, и многие другие.

Фото: Дмитрий Дорошок и Владислав Ресла.