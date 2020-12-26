Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная

В своем инстаграм-аккаунте Влад Кадони опубликовал совместный снимок с другими ведущими реалити-шоу "Дом-2" – Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым. Сын сибиркой ведьмы Елены Голуновой решил поделиться мнением о каждом из них.
Так, Кадони не стал скрывать, что сначала "терпеть не мог" Черкасова. Со временем Влад изменил отношение к экс-участнику телестройки. Мужчины стали хорошими друзьями. Они не хотели прощаться после последнего съемочного дня.
Также Кадони считал, что Орлова, ставшая ведущей "Дома-2" в марте 2017-го, не задержится на проекте. Мол, такая "спокойная и воздушная" женщина не сможет вынести "распрей и оров". Но Влад ошибся. Он не сразу заметил силу воли певицы.
Что касается Бузовой, то и к ней Кадони сначала относился по-другому. По его словам, Ольга всегда находится в суете, из-за чего кажется, что она "вообще не в "Доме-2". Но в кадре, как отметил Влад, телеведущая меняется. Она дает понять, что находится в курсе всего происходящего на телестройке.
Бородина – главное открытие Кадони. Придя на проект, Влад боялся находиться рядом с Ксенией. "Мне казалось, что она стерва, которая откусит мне голову, если услышит что-то не то. Бескомпромиссная и эгоистичная", – признался мужчина.
Оказалось, что у Бородиной отличное чувство юмора. Также она показала себя с благородной стороны, отметил Кадони. Ксения и Влад стали настоящими друзьями, которые могут выручить друг друга и созвониться даже ночью.
Напомним, о закрытии реалити-шоу "Дом-2" стало известно в декабре. Телеканал ТНТ отказался транслировать проект в следующем году. Телестройка перестала быть популярной и прибыльной.
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