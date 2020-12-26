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Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная

Кадони назвал Бородину стервой: Бескомпромиссная и эгоистичная

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Влад Кадони являлся ведущим реалити-шоу "Дом-2" пять лет. За это время у него сложились прекрасные отношения с другими главными лицами проекта. Однако мужчина признался, что не сразу поладил с коллегами.
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В своем инстаграм-аккаунте Влад Кадони опубликовал совместный снимок с другими ведущими реалити-шоу "Дом-2" – Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой и Андреем Черкасовым. Сын сибиркой ведьмы Елены Голуновой решил поделиться мнением о каждом из них.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Так, Кадони не стал скрывать, что сначала "терпеть не мог" Черкасова. Со временем Влад изменил отношение к экс-участнику телестройки. Мужчины стали хорошими друзьями. Они не хотели прощаться после последнего съемочного дня.

Также Кадони считал, что Орлова, ставшая ведущей "Дома-2" в марте 2017-го, не задержится на проекте. Мол, такая "спокойная и воздушная" женщина не сможет вынести "распрей и оров". Но Влад ошибся. Он не сразу заметил силу воли певицы.

Что касается Бузовой, то и к ней Кадони сначала относился по-другому. По его словам, Ольга всегда находится в суете, из-за чего кажется, что она "вообще не в "Доме-2". Но в кадре, как отметил Влад, телеведущая меняется. Она дает понять, что находится в курсе всего происходящего на телестройке.

Бородина – главное открытие Кадони. Придя на проект, Влад боялся находиться рядом с Ксенией. "Мне казалось, что она стерва, которая откусит мне голову, если услышит что-то не то. Бескомпромиссная и эгоистичная", – признался мужчина.

Оказалось, что у Бородиной отличное чувство юмора. Также она показала себя с благородной стороны, отметил Кадони. Ксения и Влад стали настоящими друзьями, которые могут выручить друг друга и созвониться даже ночью.

Напомним, о закрытии реалити-шоу "Дом-2" стало известно в декабре. Телеканал ТНТ отказался транслировать проект в следующем году. Телестройка перестала быть популярной и прибыльной.

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Автор: 26 декабря 2020, 14:52 Источник: Instagram
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А мне всегда хотелось, чтобыТретьяков дал по башке Бузовой, чтобы она не пищала по всяким пустякам играя обиженную.Поэтому и перестала смотреть шоу
1

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