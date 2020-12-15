Месяц праздничных фото: российские звезды показали свои елки

До Нового года осталось чуть больше двух недель, и многие артисты уже вовсю создают праздничную атмосферу в своих домах. Они наряжают елки, развешивают гирлянды и с радостью делятся результатом с поклонниками, советуя последовать их примеру.

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