В полку Малахова и Борисова прибыло: определена судьба Бузовой и Бородиной после закрытия "Дома-2"

Последний выпуск реалити-шоу "Дом-2" покажут на канале ТНТ 30 декабря. После этого люди, работающие над проектом, уйдут в отпуск, во время которого будет решаться дальнейшая судьба телестройки. Однако точно известно, что Ольга Бузова и Ксения Бородина без работы не останутся.

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