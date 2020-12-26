В полку Малахова и Борисова прибыло: определена судьба Бузовой и Бородиной после закрытия "Дома-2"

Помимо шоу "Дом-2" на ТНТ выходит другой проект, тесно связанный с телестройкой – "Бородина против Бузовой". В студии передачи обсуждается личная жизнь участников скандального реалити. С Нового года формат "Бородина против Бузовой" по понятной причине изменится.
Скоро Ольга и Ксения переориентируются на истории обычных людей. Шоу будет напоминать передачи "Пусть говорят" и "Прямой эфир" и будет транслироваться по будням в утреннее время. Очевидно, что в теперь Бузова и Бородина составят конкуренцию Андрею Малахову и Дмитрию Борисову.
Один из бывших менеджеров "Дома-2" в беседе с журналистами отметил, что Ольга и Ксения вовсе не получали по пять миллионов в месяц за участие в съемке реалити-шоу. За телестройку и проект "Бородина против Бузовой" им платили в общей сложности максимум два миллиона.
Напомним, о закрытии "Дома-2" на телеканале ТНТ стало известно в декабре. Мегазатратное реалити-шоу, которое выходило в эфир 16 лет, перестало быть популярным и прибыльным. Вместо этого в сетке вещания телеканала появятся более перспективные проекты, а телестройка, скорее всего, "переедет" в интернет.
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