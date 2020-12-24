Петросян задолжал налоговой крупную сумму из-за Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко уже два года не могут поделить совместно нажитое имущество. Из-за споров бывших супругов возникают дополнительные проблемы, которые требуют скорейшего решения.

В этом году Евгений Петросян, как и многие артисты, лишился способа заработка. Из-за ограничений юморист не смог организовать концерты в Крыму, которые были запланированы на лето. Но это не единственная финансовая неприятность, которая постигла экс-супруга Елены Степаненко.

Выяснилось, что Евгений Ваганович задолжал Федеральной налоговой службе 418 тысяч рублей. В беседе с журналистам адвокат юмориста Сергей Жорин объяснил, что образовалась недоимка за квартиру Петросяна. По словам юриста, артист рассчитывал, что за жилище будет платить Степаненко, которая там и проживает.

"Раз Елена Степаненко живет в этой квартире, значит, она и должна ее содержать", – передал Жорин слова Петросяна.

К настоящему моменту руководитель Театра миниатюр, возмущенный поступком бывшей жены, все оплатил. Теперь за ним не числятся задолженности.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в ноябре 2018 года. Спустя 13 месяцев юморист, не дожидаясь завершения судебного процесса о разделе имущества с экс-супругой, женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Весной 2020-го народный артист РСФСР обзавелся сыном. Малыша назвали Ваганом, в честь покойного дедушки.