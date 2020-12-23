"Так выглядит беременность": молодой жене Петросяна стало плохо

В личном блоге помощница юмориста пожаловалась на плохое самочувствие. Как оказалось, четвертые сутки подряд девушка мучается приступами головной боли. Мигрень не позволяет супруге Евгения Петросяна даже встать с кровати.
"Те, кто хотя бы однажды испытал это на себе понимают, что это сущии? ад. Ты не можешь встать, открыть шторы (о Боже там же свет), съесть чего-то вкусного (буэ ????) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Татьяна Брухунова.
Поклонники забеспокоились за супругу Евгения Петросяна. Некоторые начали советовать препараты, которые помогают им во время приступов, другие же обратили внимание, что симптомы Татьяны напоминают токсикоз.
"Так выглядит беременность", – написали в комментариях.
Девушка за словом в карман не полезла и отметила, что в таком случае ходит беременной с 14 лет. Татьяна добавила, что уже 16 лет борется с приступами головной боли и успела перепробовать многие препараты, но пока не нашла тот, который помогал бы быстро и наверняка.
Напомним, весной этого года Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителями. У пары появился на свет сын, которого назвали в честь отца юмориста, Ваганом.
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