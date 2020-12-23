Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму

75-летний Евгений Петросян побаловал свою женушку перед Новым годом. Он подарил ей элитное ювелирное изделие от бренда Van Cleef @ Arpels.
На днях Татьяна Брухунова опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм" фото стола, на котором лежали несколько подарочных коробочек. Потом она опубликовала в своем микроблоге фото, на котором предстала в новых модных и дорогих сережках, которые идеально ей подошли по стилю.
"Когда вас любят", – написала Татьяна Брухунова.
Стоит отметить, что серьги от вышеуказанного бренда, выполненные в форме цветка, отлитые из золота и инкрустированные ониксом, стоят около 320 тысяч рублей.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Татьяна Брухунова рассказывала, что частенько щеголяет перед Петросяном в сексуальном белье. По всей видимости, за это он щедро одаривает свою супругу.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова могут обзавестись вторым ребенком. В Сети ходят слухи, что молодая помощница юмориста снова беременна.
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