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Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму

Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не секрет, что юморист Евгений Петросян не жалеет денег на свою молодую жену и мать своего маленького ребенка Татьяну Брухунову. Многих сильно раздражает то, как шикует семья и выставляет напоказ роскошь, но жена Петросяна продолжает дразнить подписчиков.
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75-летний Евгений Петросян побаловал свою женушку перед Новым годом. Он подарил ей элитное ювелирное изделие от бренда Van Cleef @ Arpels.

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На днях Татьяна Брухунова опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм" фото стола, на котором лежали несколько подарочных коробочек. Потом она опубликовала в своем микроблоге фото, на котором предстала в новых модных и дорогих сережках, которые идеально ей подошли по стилю.

"Когда вас любят", – написала Татьяна Брухунова.

Стоит отметить, что серьги от вышеуказанного бренда, выполненные в форме цветка, отлитые из золота и инкрустированные ониксом, стоят около 320 тысяч рублей.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Татьяна Брухунова рассказывала, что частенько щеголяет перед Петросяном в сексуальном белье. По всей видимости, за это он щедро одаривает свою супругу.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова могут обзавестись вторым ребенком. В Сети ходят слухи, что молодая помощница юмориста снова беременна.

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Автор: 23 декабря 2020, 17:51 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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