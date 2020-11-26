"Красавчик, знает, где вкусно": сын Шепелева покусился на грудь его невесты

Дмитрий Шепелев любит делиться важными моментами своей жизни с поклонниками. Последнее время в топе самых запрашиваемых подписчиками тем появилась еще одна: забавные истории из жизни его сына.



Телеведущий рассказал, что на днях его возлюбленной Екатерине Тулуповой подарили роскошный торт с ее фигуркой, сделанной из марципана. Угощение оценила вся семья. И они с избранницей, и, самое главное, дети: сын Шепелева и Фриске Платон и дочь дизайнера Лада. Особенно сильно их впечатлило изображение Тулуповой, и они приняли решения разделить ее между собой весьма интересным способом.

Лада потребовала мамину голову, а затем с упоением пилила ее ножом, не испытывая никаких зазрений совести, Платона же больше впечатлила грудь мачехи. "Платон...ну, что скрывать, "там, где сиси". Мне досталось все остальное. В общем, все остались довольны", – рассказал звездный папа.

Поклонников Дмитрия Шепелева рассмешило решение сына. "Платон растет настоящим мужчиной", "Красавчик, знает, где вкусно", – радовались они в комментариях.

Отметим, что сын Дмитрия уже не в первый раз проявляет такое внимание к женским формам. Ранее ведущий рассказывал, что у них с Платоном состоялся весьма пикантный диалог о теннисистке Мартине Хингис. Увидев фото девушки, Платон сразу обратил внимание на "сиси" и дал экспертную оценку – "загляденье".

