"Красавчик, знает, где вкусно": сын Шепелева покусился на грудь его невесты

Телеведущий рассказал, что на днях его возлюбленной Екатерине Тулуповой подарили роскошный торт с ее фигуркой, сделанной из марципана. Угощение оценила вся семья. И они с избранницей, и, самое главное, дети: сын Шепелева и Фриске Платон и дочь дизайнера Лада. Особенно сильно их впечатлило изображение Тулуповой, и они приняли решения разделить ее между собой весьма интересным способом.
Лада потребовала мамину голову, а затем с упоением пилила ее ножом, не испытывая никаких зазрений совести, Платона же больше впечатлила грудь мачехи. "Платон...ну, что скрывать, "там, где сиси". Мне досталось все остальное. В общем, все остались довольны", – рассказал звездный папа.
Поклонников Дмитрия Шепелева рассмешило решение сына. "Платон растет настоящим мужчиной", "Красавчик, знает, где вкусно", – радовались они в комментариях.
Отметим, что сын Дмитрия уже не в первый раз проявляет такое внимание к женским формам. Ранее ведущий рассказывал, что у них с Платоном состоялся весьма пикантный диалог о теннисистке Мартине Хингис. Увидев фото девушки, Платон сразу обратил внимание на "сиси" и дал экспертную оценку – "загляденье".
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.