"Загляденье": Шепелев впервые показал малолетнему сыну Фриске женскую грудь

Как и любого отца, Шепелева радуют, смешат и заставляют задуматься выходки ребенка. Ему нравится обсуждать это с подписчиками: и совет дадут, и переживут все вместе с ним, и посмеются. На днях случилась одна из самых "эпичных" ситуаций.
Так, Платону удалось повеселить, кажется, половину страны. Увидев фотографию популярной швейцарской теннисистки Мартины Хингис, он очень впечатлился. Правда мастерство спортсменки его мало интересовало, мальчик увидел грудь.
"Папа, это сиси?", – поинтересовался ребенок. Слегка удивленный Дмитрий Шепелев ответил согласием. "Заглядение!"– воскликнул Платон. "7 лет", – смеясь, прокомментировал очень довольный сыном Дмитрий.
Оказалось, что психологи считают возраст Платона вполне нормальным для того, чтобы начать обращать внимание на людей противоположного пола.
Напомним, недавно артист впервые выложил в социальную сеть фото мальчика. Там он уверенно несется вперед на скейтборде. Дмитрий Шепелев не без гордости отметил, что его сын получил свою первую медаль на турнире по теннису, а он сам "без ума от счастья", так как это событие станет еще одним кирпичиком в фундаменте самооценки малыша.
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