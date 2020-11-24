Семенович врезала Шепелеву за Фриске: Вначале она была счастлива, а потом...

Анна Семенович стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". Певица рассказала, что думает о Дмитрии Шепелеве, который сейчас единолично воспитывает сына от Жанны Фриске.

По словам артистки, она не может знать наверняка, что в действительности произошло между телеведущим и семьей умершей от рака звезды. Однако знаменитость отметила, что факт остается фактом: у Платона есть бабушка, дедушка и тетя.

Для Анны Семенович удивительно, что ребенку не разрешают видеться с родственниками. У мальчика и так уже травма – он растет без матери, поэтому, по мнению певицы, Дмитрий Шепелев должен сделать все, чтобы малыш знал всех членов своей семьи.

Экс-участница "Блестящих" не понимает, почему сестра Жанны Фриске Наталья не может брать на пару дней Платона, чтобы водить его в цирк или читать сказки на ночь. Родители и так потеряли любимую дочь, а теперь еще и не видят, как растет внук.

Анна Семенович считает, что Дмитрию Шепелеву следует забыть о вражде и действовать в интересах мальчика. "Пора бы уже наплевать на свои амбиции, помириться ради ребенка", – говорит знаменитость.

При этом артистка не считает, что Дмитрия Шепелева нужно жалеть из-за того, что он стал изгоем в светской тусовке. Многие уверены, что телеведущий не любил экс-участницу "Блестящих" и во время болезни называл ее "бурдюком с жиром". "А что у него не так? Он же работает", – отметила звезда.

Впрочем, Анна Семенович не знает, как складывались отношения у Жанны Фриске с возлюбленным в последний год – певица уже с трудом могла разговаривать, да и не до обсуждений было. "Вначале она была счастлива с ним, а потом… не знаю", – подытожила артистка.