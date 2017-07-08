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Июль 8, 2017
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Как растет сын Жанны Фриске

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8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 43 года. Ее сын Платон уже два года растет без мамы. Конечно, когда он станет старше, непременно посмотрит ее клипы, послушает песни, прочитает все, что о ней писали. Ну а пока отец – телеведущий Дмитрий Шепелев – окружил мальчика огромной любовью и заботой. Интересные путешествия, прогулки, книги и игрушки – папа делает все, чтобы 4-летний Платон рос счастливым.

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