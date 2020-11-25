Адвокат сделал важное заявление после известия о разводе Ефремова

Российский актер Михаил Ефремов отбывает наказание за совершенное преступление. Он был приговорен судом к восьми годам лишения свободы.
При этом журналисты умудряются продолжать делать из трагической истории подобие реалити шоу. Недавно в прессе появилась информация о том, что супруга актера Софья Кругликова подала на развод.
Светские обозреватели связались с адвокатом Андреем Алешкиным, чтобы прояснить ситуацию. Алешкин заявил, что распространяемые в прессе данные не соответствуют действительности, пишет РИА ФАН.
По словам адвоката, СМИ не указали источник информации, которую они так активно тиражируют. Алешкин отметил, что о разводе Ефремова сообщил "какой-то друг" – по этой причине относиться к данному заявлению серьезно не стоит.
Примечательно, что сама Софья Кругликова хранит молчание. Она отказалась от комментариев, передает "Царьград".
Напомним, что громкая история с аварией, в которой участвовал Ефремов, произошла летом в центре российской столицы. Известный на всю страну артист позволил себе сесть за руль авто, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Опрометчивость актера стоила курьеру Сергею Захарову жизни, а самому Михаилу Ефремову – свободы.
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