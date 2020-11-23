Джигурда сцепился с Добровинским из-за Ефремова: Лжец и мошенник!

По словам юриста, его подопечные отозвали иски к актеру о возмещении морального вреда за смерть Сергея Захарова. После пресс-конференции адвокат отправился к машине, но на него налетел Никита Джигурда. Эпатажный шоумен начал выкрикивать ругательства. "Добровинский лжец и мошенник!" – заявил актер.
Юрист не выдержал и дал звезде отпор. "А ты идиот!" – подчеркнул правозащитник. Однако артист не хотел сдаваться и сцепился с адвокатом на глазах у толпы. По словам Никиты Джигурды, именно он лишил Александра Добровинского адвокатского статуса.
Стоит отметить, что шоумен уже не первый раз вступает в открытый конфликт с юристом потерпевшей стороны. Актер настолько уверен в невиновности Михаила Ефремова, что даже провел собственное расследование. По мнению артиста, за рулем автомобиля в роковой день сидела коллега и, по некоторым данным, любовница подсудимого Дарья Белоусова.
Напомним, авария случилась в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль курьерской службы. Водитель погиб от полученных травм. Актера приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.
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