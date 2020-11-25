Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими

Михаил Ефремов выплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова три миллиона 110 тысяч рублей. Адвокат Андрей Алешкин объяснил журналистам, где актер взял такую крупную сумму, несмотря на замороженные счета.

Михаил Ефремов отправился в колонию на семь с половиной лет за смертельное ДТП, которое он устроил в начале лета. На протяжении полугода между актером и родными погибшего в аварии был конфликт, но адвокат Андрей Алешкин, сменивший скандального юриста Эльмана Пашаева, смог привести стороны к миру.

Новый защитник артиста сделал все, чтобы у родственников Сергея Захарова не было претензий к виновнику ДТП. Ефремов каждому из потерпевших написал письма, в которых принес свои извинения. Также осужденный актер выплатил им компенсацию, из-за чего последний иск к Михаилу Олеговичу семья Захарова отозвала.

В беседе с журналистами Алешкин отметил: Ефремову помогли рассчитаться с потерпевшими друзья. Однако адвокат отказался называть имена не оставивших актера в беде людей.

Напомним, счета Михаила Олеговича была заморожены из-за неподанной декларации о доходах. Актер не смог передать необходимые документы в Федеральную налоговую службу, поскольку находился под стражей. Когда Ефремов понял, что не сможет перевести средства родственникам Захарова, он сам обратился к друзьям, коих у него много.