Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими

Михаил Ефремов отправился в колонию на семь с половиной лет за смертельное ДТП, которое он устроил в начале лета. На протяжении полугода между актером и родными погибшего в аварии был конфликт, но адвокат Андрей Алешкин, сменивший скандального юриста Эльмана Пашаева, смог привести стороны к миру.
Новый защитник артиста сделал все, чтобы у родственников Сергея Захарова не было претензий к виновнику ДТП. Ефремов каждому из потерпевших написал письма, в которых принес свои извинения. Также осужденный актер выплатил им компенсацию, из-за чего последний иск к Михаилу Олеговичу семья Захарова отозвала.
В беседе с журналистами Алешкин отметил: Ефремову помогли рассчитаться с потерпевшими друзья. Однако адвокат отказался называть имена не оставивших актера в беде людей.
Напомним, счета Михаила Олеговича была заморожены из-за неподанной декларации о доходах. Актер не смог передать необходимые документы в Федеральную налоговую службу, поскольку находился под стражей. Когда Ефремов понял, что не сможет перевести средства родственникам Захарова, он сам обратился к друзьям, коих у него много.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.