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Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими

Перевел не свои деньги: кто помог Ефремову рассчитаться с потерпевшими

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Ефремов выплатил родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова три миллиона 110 тысяч рублей. Адвокат Андрей Алешкин объяснил журналистам, где актер взял такую крупную сумму, несмотря на замороженные счета.
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Михаил Ефремов отправился в колонию на семь с половиной лет за смертельное ДТП, которое он устроил в начале лета. На протяжении полугода между актером и родными погибшего в аварии был конфликт, но адвокат Андрей Алешкин, сменивший скандального юриста Эльмана Пашаева, смог привести стороны к миру.

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Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Новый защитник артиста сделал все, чтобы у родственников Сергея Захарова не было претензий к виновнику ДТП. Ефремов каждому из потерпевших написал письма, в которых принес свои извинения. Также осужденный актер выплатил им компенсацию, из-за чего последний иск к Михаилу Олеговичу семья Захарова отозвала.

В беседе с журналистами Алешкин отметил: Ефремову помогли рассчитаться с потерпевшими друзья. Однако адвокат отказался называть имена не оставивших актера в беде людей.

Напомним, счета Михаила Олеговича была заморожены из-за неподанной декларации о доходах. Актер не смог передать необходимые документы в Федеральную налоговую службу, поскольку находился под стражей. Когда Ефремов понял, что не сможет перевести средства родственникам Захарова, он сам обратился к друзьям, коих у него много.

Автор: 25 ноября 2020, 19:14 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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