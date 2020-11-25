Легче поделить имущество: названа причина развода Ефремова с женой

Артист и друг Михаила Ефремова Никита Джигурда отреагировал на решение жены актера развестись. По его словам, сейчас, когда Ефремов лишен свободы, легче провести бракоразводный процесс и поделить совместно нажитое. Джигурда подчеркнул, что супруга не хочет становиться "мадам Брошкиной", поэтому ее можно понять.
Вторая причина, по которой она могла подать на развод, ревность. Недавно в Сети поговаривали, что Софья не может простить Михаилу интрижку на стороне с коллегой по цеху Дарьей Белоусовой, пишет Teleprogramma.pro.
Адвокат Ефремова сообщил, что узнал информацию о разводе из СМИ. Сам актер и вовсе отказывается разговаривать с журналистами, хотя к нему постоянно напрашиваются на интервью.
Никита Джигурда считает, что дело тут не чисто. Накануне адвокат актера Андрей Алешкин приходил к своему подзащитному в СИЗО. Джигурда просил друга подписать с ним соглашение о помиловании. Сразу после этого по его стопам к актеру прибежал адвокат Петр Хархорин с нотариусом.
"Они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей", – рассказал Никита Джигурда.
Сразу после этих событий и поползли слухи о вероятном разводе. Джигурда также подчеркнул, что жена Ефремова имеет право претендовать на две трети имущества.
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