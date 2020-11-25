Легче поделить имущество: названа причина развода Ефремова с женой

На днях стало известно, что жена Михала Ефремова Софья Кругликова якобы подала на развод. Друзья семьи утверждают, что для Ефремова это будет ударом. Сама супруга актера пока не комментирует информацию. Однако уже названы вероятные причины такого ее шага.

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