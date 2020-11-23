"Ефремов не сидит!": фотографии актера из СИЗО сочли постановкой

В СМИ часто появляется информация о том, что Михаил Ефремов находится на особом государственно содержании в СИЗО. Но некоторые его фанаты и вовсе не верят, что он в заключении.

Сейчас Михаил Ефремов находится в СИЗО в Белгороде. Туда он был этапирован из московского СИЗО. На недавнем фото Михаил Ефремов предстал рядом с владыкой Белгородским. Оказывается, актер отстоял службу и причастился. Как известно, причастие можно совершать только после исповеди, а значит, он искренне раскаялся, и батюшка отпустил актеру все его грехи.

Режиссер Иван Охлобыстин порадовался за своего приятеля и опубликовал фото в своем "Инстаграм". "Любимый кум и владыка Белгородский Иоанн", – написал актер и режжисер.

Ефремов является крестным отцом его старшей дочери Анфисы. Между коллегами и кумовьями теплые давние отношения. После того, как Ефремов был осужден, Охлобыстин делал все, чтобы приговор куму смягчили и вовсе отменили. Он даже писал письмо президенту России Владимиру Путину. Но правосудие не отменишь.

В комментариях к публикации Ивана Охлобыстина подписчики оценили раскаяние актера. Однако некоторые посчитали это постановкой. Как и другие фотографии Ефремова из СИЗО, а владыку назвали подставным. Кое-кто предположил, что его мог сыграть актер Сергей Безруков. Кому-то даже показалось, что они похожи.



"Владыка на Безрукова похож"; "Безруков безупречен!"; "Ефремов не сидит. Это все Мосфильм! Безруков гений!" – написали фолловеры.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Срок отбывания наказания уменьшился на полгода и теперь составляет семь с половиной лет. Сейчас актер находится в белгородском СИЗО и ждет отправки в ИК-4 в Белгородской области. Сам актер хотел отбывать наказание в Чувашии. Там у него есть воспоминания из детства.