Баня и встречи с семьей: стал известен распорядок дня Ефремова в колонии

Учреждение уже приобрело широкую известность благодаря бывшим заключенным – Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Стоит отметить, что когда-то в Белгородской области, действительно, находилась колония строго режима. Однако сейчас в эту исправительную зону попадают только избранные.
Когда Михаил Ефремов прибудет в назначенное место, ему выдадут индивидуальную робу и распишут четкий график. Каждое утро народного артиста будет начинаться с общей зарядки. Дальше запланирован плотный завтрак и восемь рабочих часов. Смотрители исправительной колонии все предусмотрели: конечно же, у заключенных будет перерыв на обед.
Более того, работа осужденных должна денежно вознаграждаться. По общему правилу, зарплата не может быть меньше МРОТ – 12 130 рублей в месяц. Особо примерные посетители смогут потратить деньги в местном ларьке.
Поговаривают, что смотрители и вовсе пойдут навстречу Михаилу Ефремову и устроят его в библиотеку. Возможно, актеру настолько повезет, что ради него придумают абсолютно новую должность. Может Михаил Олегович – это будущий руководитель художественной самодеятельности?
Помимо работы, в расписании заключенных имеется и свободное время, которое они могут потратить на русскую баньку, культурно-массовые мероприятия и встречи с родственниками. Похоже, что Ефремов попал в неплохой санаторий, только закрытого типа.
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