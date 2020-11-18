До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян

Изменения во внешности Аллы Пугачевой можно объяснить пластической хирургией, а также грамотным уходом за кожей лица. Артистка не собирается стареть, ведь ее детям Лизе и Гарри всего семь лет. Чтобы выглядеть свежей и стройной, супруга Максима Галкина также следит за питанием.
Старания Аллы Борисовны можно оценить, взглянув на старые снимки артистки. Например, на днях в инстаграм-аккаунте поклонников Лизы Галкиной появился один из таких кадров. Вероятно, фото сделано несколько лет назад, еще до того, как артистка обратилась к пластическому хирургу.
На нем Пугачева запечатлена без макияжа в белом халате и растрепанными волосами. За сидящей в кресле певицей стоит ее супруг. Максим положил руки на ее плечи.
Многие поклонники назвали снимок неудачным, другим же было приятно взглянуть на неотретушированное фото Аллы Борисовны. "Как будто в инвалидной коляске", "Что-то как с мамой", "Ужас! Что за фото!? Бабуля с внучком!", "Здесь она похожа на себя", – прокомментировали интернет-пользователи.
Напомним, недавно Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 19-летие отношений. По этому случаю супруги устроили романтический ужин и поделились новыми снимками в "Инстаграм".
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