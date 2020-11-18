До пластической операции? Честное фото Пугачевой без макияжа и фильтров ужаснуло россиян

71-летняя Алла Пугачева удивляет поклонников преображением. В последние годы народная артистка стала выглядеть свежее и моложе. Это особенно заметно, если взглянуть на снимок примадонны, сделанный несколько лет назад.

Изменения во внешности Аллы Пугачевой можно объяснить пластической хирургией, а также грамотным уходом за кожей лица. Артистка не собирается стареть, ведь ее детям Лизе и Гарри всего семь лет. Чтобы выглядеть свежей и стройной, супруга Максима Галкина также следит за питанием.

Старания Аллы Борисовны можно оценить, взглянув на старые снимки артистки. Например, на днях в инстаграм-аккаунте поклонников Лизы Галкиной появился один из таких кадров. Вероятно, фото сделано несколько лет назад, еще до того, как артистка обратилась к пластическому хирургу.

На нем Пугачева запечатлена без макияжа в белом халате и растрепанными волосами. За сидящей в кресле певицей стоит ее супруг. Максим положил руки на ее плечи.

Многие поклонники назвали снимок неудачным, другим же было приятно взглянуть на неотретушированное фото Аллы Борисовны. "Как будто в инвалидной коляске", "Что-то как с мамой", "Ужас! Что за фото!? Бабуля с внучком!", "Здесь она похожа на себя", – прокомментировали интернет-пользователи.

Напомним, недавно Алла Пугачева и Максим Галкин отметили 19-летие отношений. По этому случаю супруги устроили романтический ужин и поделились новыми снимками в "Инстаграм".