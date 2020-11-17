Обычный пэтэушник: вскрылась страшная правда о жизни Максима Галкина

Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс разнес в пух и прах стиль Максима Галкина. По мнению эксперта, юморист не умеет одеваться. При составлении образа он делает кучу ошибок, чем все и портит. В итоге хороший потенциал звезды просто теряется.
Ровалс подчеркнул, что от Галкина "веет сексом", и из него мог бы выйти настоящий красавчик, если бы не его топорный вкус. Стилист удивляется, как такое вообще возможно в столь звездной семье.
"У Максима совершенно нет стиля! Выглядит как обычный пэтэушник", – приводитслова Ровалса 7Дней.
Специалист по модным направлениям отметил, что при таких больших возможностях Максим Галкин мог бы стать законодателем мод! Возможно, ему это просто не нужно. У юмориста свои цели в жизни.
Максим Галкин активно ведет свой "Инстаграм" и часто выкладывает фото и видео своих детей – близняшек Лизы и Гарри. Подписчики восхищаются тем, как умело отец обращается с наследниками, и какие они воспитанные и не по годам развитые.
Недавно в Сети заподозрили, что дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой похожи внешне на дочь и сына Филиппа Киркорова. Кто-то даже предположил, что у них одна суррогатная мать.
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