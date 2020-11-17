Обычный пэтэушник: вскрылась страшная правда о жизни Максима Галкина

Юморист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин часто удивляет народ своим невинными и одновременно острыми шутками. Талант артиста виден сразу. Однако, как выяснилось, так происходит не всегда. Галкин делает много ошибок, на которые ему и указали.

прочитано 346 раз