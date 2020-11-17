"Постарел": народ шокирован видом Галкина

Алла Пугачева выставила Максима Галкина в невыгодном свете. Юморист поразил поклонников изможденностью.

Примадонна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото мужа без прикрас. Свежий снимок произвел фурор среди пользователей соцсети. На черно-белом кадре певица запечатлена вместе с шоуменом.

Россияне отметили, что Максим Галкин на фото выглядит практически ровесником своей жены, которая старше его на 27 лет. Пока одни осыпали Аллу Пугачеву комплиментами о молодости и красоте, другие сделали печальный вывод. "А Галкин-то постарел", "С похмелья что ли?" – высказались шокированные фолловеры.

Отметим, сейчас телеведущему 44 года. Алле Пугачевой же 71. Не секрет, что она прибегала к услугам пластических хирургов, кроме того, она проходит дорогие косметологические процедуры, которые помогают ей выглядеть немногим старше мужа.

Многие россияне считают звездную семью идеальной. Максим Галкин активно ведет "Инстаграм" и часто выкладывает фото и видео своих детей – близняшек Лизы и Гарри. Подписчики восхищаются тем, как умело отец обращается с наследниками, и какие они воспитанные и не по годам развитые.

Напомним, в 2013 году Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями. У супругов появились дочь и сын. В 2020-ом наследники артистов пошли в первый класс.

