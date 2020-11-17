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Шоу-бизнес

"Постарел": народ шокирован видом Галкина

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева выставила Максима Галкина в невыгодном свете. Юморист поразил поклонников изможденностью.
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Примадонна опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото мужа без прикрас. Свежий снимок произвел фурор среди пользователей соцсети. На черно-белом кадре певица запечатлена вместе с шоуменом.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Россияне отметили, что Максим Галкин на фото выглядит практически ровесником своей жены, которая старше его на 27 лет. Пока одни осыпали Аллу Пугачеву комплиментами о молодости и красоте, другие сделали печальный вывод. "А Галкин-то постарел", "С похмелья что ли?" – высказались шокированные фолловеры.

Отметим, сейчас телеведущему 44 года. Алле Пугачевой же 71. Не секрет, что она прибегала к услугам пластических хирургов, кроме того, она проходит дорогие косметологические процедуры, которые помогают ей выглядеть немногим старше мужа.

Многие россияне считают звездную семью идеальной. Максим Галкин активно ведет "Инстаграм" и часто выкладывает фото и видео своих детей – близняшек Лизы и Гарри. Подписчики восхищаются тем, как умело отец обращается с наследниками, и какие они воспитанные и не по годам развитые.

Напомним, в 2013 году Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями. У супругов появились дочь и сын. В 2020-ом наследники артистов пошли в первый класс.

Автор: 17 ноября 2020, 19:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

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