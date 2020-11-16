Галкин и Пугачева шокировали важным событием

Алла Пугачева и Максим Галкин зарегистрировали брак в декабре 2011 года, но они вместе гораздо дольше. В ноябре супруги отмечают другую, не менее важную дату.

Днем 15 ноября Максим Галкин опубликовал в "Инстаграм" новую совместную фотографию с Аллой Пугачевой. На снимке супруги позируют в своем замке. Поклонники оценили внешний вид молодящейся артистки, а также наполненный любовью взгляд юмориста на жену.

Под кадром Галкин сообщил: "19 лет вместе". Пользователи Сети удивились, сколько времени уже прошло. В комментариях отметились и знаменитости. "Уже??? Как быстро летит время! Поздравляю вас!", – написала певица Валерия. "Обалдеть! Здорово!", – высказалась продюсер Нателла Крапивина.

Позже народ узнал, что Галкин и Пугачева по особому случаю устроили романтический ужин при свечах. Максим запечатлел себя и певицу на видео и выложил кадры в интернет. На них супруги позируют возле камина с канделябром. Также можно разглядеть, что комнаты особняка артистов украшены к другому празднику.

"У нас уже почти Новый год", – напомнил Галкин подписчикам о приближении 2021-го.

Напомним, в 2013 году Галкин и Пугачева стали родителями. У супругов появились дочь Лиза и сын Гарри, как выяснилось позже, тоже не лишенные артистичности и сообразительности. В 2020-ом наследники артистов пошли в первый класс.