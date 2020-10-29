"Будто выгоняют из дома": дети Пугачевой шокировали россиян своим видом

Наследникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, судя по всему, надоело ходить в школу. Телеведущий показал, в каком настроении Лиза и Гарри отправляются грызть гранит науки.

Юморист опубликовал в соцсети фото детей перед школой. Видно, что они страдают от тех же проблем, что и другие первоклассники.

Помимо рюкзаков с учебниками, им приходится носить с собой папки и мешки со сменкой. На лицах двойняшек – неподдельная тоска и безысходность. Максим Галкин посмеялся над видом дочки и сына, а заодно и рассмешил своих поклонников.

"Такой вид – как будто выгоняют из дома", "Они от вас съезжают что ли?", "Они в школу на неделю что ли?" – высказались шокированные грустным видом ребят фолловеры. В обсуждении кадра отметилась и экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева. Она рассказала, что ее сын тоже вынужден носить в школу огромное количество учебников и тетрадей. "Выглядит каждое утро, как челночник с Черкизона", – отметила ведущая.

Судя по недовольным лицам первоклассников, радость от начала учебы в школе уже прошла. В сентябре они собирались на учебу с большим энтузиазмом. Напомним, Алла Пугачева лично проводила детей в первый класс.

Отметим, многие считают, что Лиза становится с каждым годом все больше похожа на свою знаменитую маму и внешне, и манерами. К слову, Максим Галкин и Алла Пугачева много времени уделяют Лизе и Гарри. Поэтому дети растут не по годам смышлеными и разносторонне развитыми.

