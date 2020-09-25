"Боевой раскрас": размалеванная дочь Галкина вызвала оторопь

Фото появилось в фанатском инстаграм-аккаунте Лизы Галкиной. На снимке не маленькая девочка, а 17-летняя барышня.
Малышка похода на сказочную красавицу. Поклонники уверены, дочь звездной пары ждет большое будущее. Кто-то видит ее актрисой, а кто-то певицей.
Фолловеры стали активно обсуждать кадр. Одни посчитали, что Лиза на фото – прекрасна. "Милый ангелочек", "Красавица!", – высказались подписчики. У других же лицо девочки с макияжем вызвало оторопь и отторжение.
"Зачем спешить? Всему свое время", "Портят ребенка", "Искусственная, неживая", – прокомментировали фотографию пользователи соцсети.
Отметим, россияне считают, что Лиза становится с каждым годом все больше похожа на свою знаменитую маму и внешне, и манерами. К слову, Максим Галкин и Примадонна много времени уделяют детям – Лизе и Гарри. В этом году ребята пошли в первый класс.
Как писали "Дни.ру", несколько дней назад Гарри и Лизе исполнилось семь лет. На день рождения они подарили родителям и друг другу самодельные подарки и открытки с трогательными пожеланиями. Максим Галкин и Алла Пугачева преподнесли малышам по набору конструкторов и принадлежности для учебы.
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