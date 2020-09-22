"Спиногрызы" мешают Галкину и Пугачевой наслаждаться завтраком

Максим Галкин в личном блоге поделился новым видео с детьми. Судя по всему, кадры сделаны утром – юморист сидит за столом в халате и пытается позавтракать.

Однако ребята не дают отцу спокойно поесть, они накинулись на него с разных сторон и щекочут. Артист прижался к стене и с испугом смотрит на супругу в надежде на помощь. "Меня съедают опасные зомби! Вампиры!" – причитает Максим Галкин.

Как отметил юморист, видео снимает Алла Пугачева. Он пожаловался, что после того, как Гарри и Лиза пошли в первый класс, просыпаться приходится каждый день в восемь утра. Максим Галкин рад, что школа находится рядом, а то бы подъемы были бы еще раньше. "Спиногрызы атакуют!" – пошутил супруг Примадонны.

Поклонники оценили забавное видео с участием наследников артистов. Многие отметили, что их детям приходится вставать на учебу в семь утра, а кому-то и в шесть, так что звездам еще повезло.

Напомним, несколько дней назад Гарри и Лизе исполнилось семь лет. На день рождения они подарили родителям и друг другу самодельные подарки и открытки с трогательными пожеланиями. Максим Галкин и Алла Пугачева преподнесли малышам по набору конструкторов и принадлежности для учебы.

Стоит отметить, что юмориста называют прекрасным отцом. Он много времени проводит с наследниками, стараясь приучить их к труду – например, вместе с ними убирается в саду и доме.