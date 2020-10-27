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"Так нельзя держать": Рудковской указали на ошибку в уходе за ребенком

Яна Рудковская. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В прошлом месяце Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. На свет появился второй совместный ребенок продюсера и ее супруга Евгения Плющенко Арсений. Она не перестает публиковать снимки с новорожденным наследником в "Инстаграм", нарываясь на критику пользователей Сети.
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Накануне Яна Рудковская поделилась очередными снимками с сыном, которому на днях исполнился один месяц. Продюсер показала, как она, ее супруг и третий наследник Саша (Гном Гномыч) нянчатся с Арсением.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

Пользователи Сети обратили внимание на фото, на котором Яна, сидя на маленьком диванчике, прижимает к сердцу малыша, держит его вертикально. По мнению некоторых подписчиков, в таком положении маленькие дети не должны находиться: "Так еще нельзя держать", "Она его как-то напряженно и неуверенно держит. И поза у нее несуразная даже для постановочного фото", – написали фолловеры.

Яна оставила эти комментарии без внимания. Зато продюсер охотно ответила на вопрос, где находятся ее старшие наследники – Андрей и Николай. Рудковская напомнила, что им по 19 и 18 лет соответственно. Молодые люди учатся на втором курсе в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

"Надо будет, кстати, как-нибудь сделать фото со всеми детьми! Хорошая идея! Пусть Сеня подрастет чуть -чуть и сделаем", – написала Яна.

Напомним, недавно Гном Гномыч пожаловался на нагрузку. Семилетний сын Плющенко и Рудковской помимо школы посещает академию фигурного катания, занимается уроками дома и, видимо, очень устает.

Автор: 27 октября 2020, 18:07 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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