"Так нельзя держать": Рудковской указали на ошибку в уходе за ребенком

В прошлом месяце Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. На свет появился второй совместный ребенок продюсера и ее супруга Евгения Плющенко Арсений. Она не перестает публиковать снимки с новорожденным наследником в "Инстаграм", нарываясь на критику пользователей Сети.

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