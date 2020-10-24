"Нельзя ему без мамы": народ набросился на оставившую новорожденного ребенка Рудковскую

В конце сентября на свет появился второй сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Малыша, которого выносила суррогатная мать, назвали Арсением. Сообщив о радостном событии, семейство стало публиковать снимки с новорожденным мальчиком, вызывая умиление поклонников.
Пользователи Сети, уверенные в том, что некоторое время Рудковская будет находиться с малышом каждый день, были удивлены, когда узнали о командировке продюсера. По их мнению, негоже оставлять ребенка без родителей хотя бы в первые месяцы его жизни. "Если бы у меня был маленький ребенок, я бы все отменила", "Нельзя ему без мамы", – высказались фолловеры инстаграм-аккаунта Яны.
Рудковская, которая периодически вступает в полемику с подписчиками, в этот раз не стала отвечать на замечания. Вероятно, свое пояснение продюсер считает исчерпывающим: "Я мама, которая всегда работает". Другим пользователям Сети стало очевидно, что с Арсением остались либо папа, либо няня.
Напомним, недавно Яна раскрыла внешность новорожденного наследника. По ее словам, малыш похож на отца, как и ее третий сын Саша. К слову, Гном Гномыч заботливо относится к младшему брату. Продюсер показывала видео, как ее сыновья проводят время.
Популярные темы форума
Зверушки
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Ты патриот России?
Бизнесмен это призвание ?