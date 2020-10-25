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"Дорогая мамаша": Рудковская выбрала наряд Dior для прогулок с коляской

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Совсем недавно страна узнала о пополнении в семье Плющенко и Рудковской. Звездные родители мечтали о маленькой наследнице и обратились за помощью к суррогатной матери. Теперь Яна вживается в давно забытую роль и скупает дорогостоящую одежду для себя любимой.
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Мальчика, который стал для Рудковской четвертым сыном, назвали Арсением. Теперь все свои выходные музыкальный продюсер проводит в компании звездного наследника.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

Телеведущая не изменяет старым традициям и продолжает публиковать фотографии в личном блоге "Инстаграм". Для отдыха на свежем воздухе Яны выбирает одежду именитых кутюрье. На этот раз Рудковская вышла покрасоваться в брючном костюме Dior.

Образ артистки был спланирован до мелочей: утепленную куртку дополнили грубые ботинки и белоснежные джинсы. Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни поздравили семью Рудковской с важной датой. Другие же набросились на музыкального продюсера.

"Дорогая вы мамаша, конечно! Купили еще одну игрушку себе? Лучше бы и дальше тратили деньги на никому не нужные шмотки", – разъяренно подметили комментаторы.

Отметим, что и у месячного малыша уже появилась брендовая коляска за полмиллиона рублей. Видимо, жена знаменитого фигуриста решила с раннего детства приучать кроху к элитной жизни.

Остается только гадать, хватит ли Рудковской денежных средств и внимания для старшего сына. В свои восемь лет Саша уже сотрудничает с рекламными компаниями и самостоятельно зарабатывает внушительные гонорары.

Автор: 25 октября 2020, 17:52 Источник: Инстаграм Яны Рудковской ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в нелепом наряде провалилась на балу

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
С такими ножками только повеситься, а не показывать их. Фу.
1

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