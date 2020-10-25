"Дорогая мамаша": Рудковская выбрала наряд Dior для прогулок с коляской

Совсем недавно страна узнала о пополнении в семье Плющенко и Рудковской. Звездные родители мечтали о маленькой наследнице и обратились за помощью к суррогатной матери. Теперь Яна вживается в давно забытую роль и скупает дорогостоящую одежду для себя любимой.

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