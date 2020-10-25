"Дорогая мамаша": Рудковская выбрала наряд Dior для прогулок с коляской

Мальчика, который стал для Рудковской четвертым сыном, назвали Арсением. Теперь все свои выходные музыкальный продюсер проводит в компании звездного наследника.
Телеведущая не изменяет старым традициям и продолжает публиковать фотографии в личном блоге "Инстаграм". Для отдыха на свежем воздухе Яны выбирает одежду именитых кутюрье. На этот раз Рудковская вышла покрасоваться в брючном костюме Dior.
Образ артистки был спланирован до мелочей: утепленную куртку дополнили грубые ботинки и белоснежные джинсы. Многочисленная аудитория мгновенно разделилась на два лагеря. Одни поздравили семью Рудковской с важной датой. Другие же набросились на музыкального продюсера.
"Дорогая вы мамаша, конечно! Купили еще одну игрушку себе? Лучше бы и дальше тратили деньги на никому не нужные шмотки", – разъяренно подметили комментаторы.
Отметим, что и у месячного малыша уже появилась брендовая коляска за полмиллиона рублей. Видимо, жена знаменитого фигуриста решила с раннего детства приучать кроху к элитной жизни.
Остается только гадать, хватит ли Рудковской денежных средств и внимания для старшего сына. В свои восемь лет Саша уже сотрудничает с рекламными компаниями и самостоятельно зарабатывает внушительные гонорары.
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